Incendio in tangenziale est: auto in fiamme vicino le abitazioni

Un'alta colonna di fumo nera alimentata dalle fiamme. A prendere fuoco un'auto mentre viaggiava sulla tangenziale est. E' accaduto intorno alle 20:50 di martedì 25 giugno all'uscita di viale Eritrea, al Quartiere Africano, in direzione San Giovanni.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Illeso il conducente dell'auto, uscito dall'abitacolo una volta notate le fiamme.

Da accertare le cause, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione per consentire l'intervento dei soccorritori.