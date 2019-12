Incendio in un appartamento: le fiamme scoppiate da una camera da letto

Incendio nel quartiere Africano, nella mattina del 6 dicembre, quando intorno alle 11 le fiamme sono scoppiate in una camera da letto di un appartamento al terzo piano, di una palazzia in via Ogadem. Sul posto due squadre e un'autoscala.

Il personale dei vigili del fuoco prontamente intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell'incendio della cameretta dell'appartamento evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze.

Non ci sono persone ferite o intossicate. Al termine dell'intervento è stato soccorso un gatto che si trovava nell'appartamento poi affidato al proprietario che provvedeva al trasporto presso una clinica veterinaria. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio.