Al mercato il box vuoto diventa "salotto": è l'angolo dei libri voluto dagli operatori

Addio spazio vuoto e spento: il box n.36, uno di quelli non assegnati, si è trasformato in un vero e proprio "salotto" nel cuore del mercato Savoia.

Un "salotto" per il mercato Savoia di piazza Gimma

Pareti colorate, una grande libreria già piena di volumi per grandi e piccini, un divano, un tavolino con due sedute per adulti e uno più piccolo dedicato ai lettori più giovani. In terra un tappeto, intorno lampade e piante verdi.

Ad ideare il nuovo spazio del mercato di Piazza Gimma gli stessi operatori, con il supporto del II Municipio. "C'era questo box inutilizzato proprio al centro del mercato così abbiamo pensato di donargli una nuova vita e metterlo a disposizione dei cittadini e di coloro che quotidianamente frequentano questa struttura. Da subito abbiamo avuto il supporto del Municipio e dei residenti che ci hanno aiutati a mettere su questo piccolo spazio dedicato alla lettura, allo scambio dei libri e anche alla socializzazione" - ha spiegato a RomaToday Simona Manolli, una delle operatrici del mercato.

Tra i banchi del mercato un angolo di libri e condivisione

Un angolo di condivisione per il quartiere creato dai venditori e dai residenti stessi: gli arredi arrivati a piazza Gimma sono infatti stati acquistati dall'AGS, l'associazione della gestione dei servizi degli operatori, o donati dai cittadini. L'impegno di tanti ha fatto il resto.

Così da oggi il mercato Savoia ha il suo "salotto" con annesso angolo di bookcrossing: qui tutti potranno infatti prendere in prestito, scambiare e lasciare libri.

Il Municipio II: "Così vogliamo rilanciare i mercati"

"Grazie alla delibera 'I mercati secondo noi' abbiamo creato uno strumento che consente alle AGS di promuovere iniziative gratuite all'interno dei mercati, un modo per rilanciare e valorizzare i nostri mercati rionali. Un percorso che portiamo avanti su più fronti: oltre alla riqualificazione del Mercato di via Chiana e del Flaminio II, abbiamo anche messo a bando gli spazi vuoti" - ha detto l'assessore al Commercio del Secondo, Valerio Casini.

L'obiettivo dichiarato da via Dire Daua in tema di mercati è quello di valorizzare la capacità attrattiva di quelle strutture attraverso la promozione del ruolo di aggregazione culturale e sociale oltre che commerciale.

"Vogliamo arrivare ad una larga programmazione di eventi per far si che i mercati vengano vissuti anche oltre gli orari mattutini e tornino ad avere un ruolo centrale nella vita dei quartieri".

"Servono risorse per dare nuova linfa a mercati"

"Ben vengano iniziative come quella di Piazza Gimma, volte ad incentivare il commercio locale e a valorizzare i mercati rionali. In un contesto sociale in cui tutto di fatto viene accelerato e depersonalizzato con le grandi catene di distribuzione, investire su mercati e piccolo commercio trova il nostro appoggio. E' altresì necessario reperire le risorse per rendere questi luoghi così importanti per i quartieri sicuri e riqualificati. Lo stesso mercato Savoia - ha sottolineato Hollijwer Paolo, consigliere di FdI - ha bisogno di un rinniovamento profondo affinchè sia pienamente fruibile per i cittadini e confortevole per i lavoratori".