Nubifragio su Roma: viale Eritrea si trasforma in un fiume in piena

Due ore di pioggia battente e Roma è finita nuovamente sott'acqua: sottopassi allagati, strade come fiumi, stazioni metro impraticabili con trasporti e viabilità in tilt. E' stato così dal centro alla periferia: da piazza Venezia, a Settebagni passando per Piramide e Tufello. Il temporale non ha risparmiato alcun quadrante della città.

Nubifragio su Roma: viale Eritrea allagata

Totalmente sommerso il quartiere Africano. Piazza Santa Emerenziana si è completamente allagata con le auto provenienti da via Nemorense a doversi immergere come in un grande lago.

Non se l'è passata meglio viale Eritrea. Dal civico 109 in direzione piazza Annibaliano era un vero e proprio fiume in piena: acqua e fango ovunque.

Allagato il quartiere Africano

Il corso d'acqua piovana ha sommerso l'intero manto stradale e parte dei marciapiedi investendo tavolini e sedie di bar e locali al lato: al centro visibili solo i pioli che delimitano la corsia preferenziale.

"Ma non avevano appena fatto i lavori alle caditoie?" - si chiedono i residenti. "Avevano tanto osannato i nuovi tombini, ci hanno fatto anche i lavori" - evidenzia qualcun altro.

Allagamenti a Roma: il piano foglie è sparito

Sotto accusa la mancata pulizia delle caditoie, quelle foglie e aghi di pino mai rimossi dal lato della strada. A Roma, oltre le task force, il "piano foglie" è sparito.

Video: Salvatore T.