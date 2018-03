Alberi caduti per la neve, dal II municipio appello a Raggi: "Servono fondi"

Servono fondi per raccogliere tutti i rami degli alberi caduti negli ultimi giorni a causa del maltempo e "ripristinare la sicurezza". E servono verifiche. Dal II municipio si alza un appello alla sindaca Virginia Raggi e all'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari. Viene direttamente dalla presidente Francesca Del Bello e dal suo assessore all'Ambiente, Rino Fabiano che già lunedì aveva raccontato a Romatoday la situazione critica di molti quartieri del territorio, tra rami crollati e alberi schiantati al suolo. Dopo le "adeguate verifiche", continuano, va predisposto "un piano di messa a dimora di nuove essenze”.

Del Bello e Fabiano riassumono così il quadro: “In questi giorni di forte maltempo e neve è stata costituita l’unità di crisi che ha posto in essere gli interventi più idonei per la soluzione dei problemi che via via si presentavano sul territorio. Al cessare dell’emergenza è rimasta la situazione di grave criticità determinata dal crollo degli alberi e dal distacco di molti rami, eventi che, soprattutto nel nostro Municipio, si sono verificati con preoccupante frequenza".

Dopo la nevicata di lunedì, che dal Flaminio a San Lorenzo ha causato decine di crolli, rami e alberi hanno continuato a cadere. Sono stati riscontrati casi (molti dei quali nelle fotografie della gallery allegata all'articolo) in via Poggio Catino, via Reno, piazza Trasimeno, via Tagliamento e viale Eritrea tra i quartieri Trieste e Africano, e ancora via Reno, via Bellini al Pinciano, via Guidubaldo del Monte.

"Esprimiamo forte preoccupazione per la presenza di cataste di tronchi e rami che, disseminati ovunque su marciapiedi e sedi carrabili, rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità" continuano Del Bello e Fabiano. "Le condizioni in cui versa il Dipartimento Tutela Ambientale, dotato di un sempre più esiguo numero di dipendenti e un’insufficiente quantità di mezzi, non fa ben sperare in una efficiente e rapida gestione dell’emergenza".