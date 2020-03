Coronavirus, mercati “solidali” in Municipio II: la spesa arriva a domicilio

Dal Mercato Italia a quello Trieste, passando per i Parioli e il Nomentano: i mercati del II Municipio nel pieno dell’emergenza Coronavirus diventano “solidali” mettendo in piedi una rete di consegne a domicilio. Gratuita quella per gli anziani, la categoria maggiormente esposta al contagio.

Mercati Municipio II: contro coronavirus spesa a domicilio

“Da casa potete chiamare i commercianti evitando di uscire. Il Municipio II – ha fatto sapere l’assessore al Commercio del Trieste Salario, Valerio Casini – vuole fornire una chiara informazione ai cittadini e ai commercianti allo scopo di rispettare le prescrizioni e quindi contenere e contrastare il virus”.

Coronavirus, i mercati solidali del Municipio II

Ad aderire all’iniziativa il Mercato Italia di via Catania, 70 (lunedi – sabato 6.00 - 15.00; martedì e venerdì 6.00 - 19.00. Consegne dopo le 14.00); i banchi del Mercato Nomentano di piazza Alessandria,1 (lunedì-sabato 7.00-15.00); Mercato Parioli di viale Parioli 106 (lunedì-sabato 7.00-14.00); Mercato Trieste di via Chiana, 109 (lunedì-sabato 7.00-15.00); Mercato Savoia di piazza Gimma, 7 (lunedì-sabato 7.00-18.00); Mercato Pinciano di via G.Antonelli, 39 (lunedì-venerdì 6:30-14:30); Mercato di piazza Crati (lunedì-sabato 7.00-14.00); Mercato Vespri Siciliano di piazza Vespri Siciliani (lunedì-sabato 7.00-15.00).