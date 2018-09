Autobus 53, nuovo percorso per la linea Atac

Da lunedì 24 settembre nuovo percorso per la linea di bus 53. Le vetture transiteranno anche su viale XVII Olimpiade, a beneficio di chi risiede nel Villaggio Olimpico, e attraverseranno via Veneto e via Pinciana non passando più su via Salaria, piazza Fiume e via Boncompagni.

I bus, lungo un itinerario circolare con partenza e arrivo su piazza Mancini, percorreranno piazza Apollodoro, viale Tiziano, viale XVII Olimpiade, via Svezia e viale De Coubertin per riprendere l'itinerario abituale fino a via Spontini e poi passare in via Giovannelli, via Aldega, via Paisiello, via Pinciana, piazza Brasile, via Veneto, piazza Barberini, via del Tritone, largo Chigi, via Veneto, piazza Brasile, via Pinciana, percorso attuale fino a via Pilsudski e transito su via Gaudini, viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano e piazza Mancini.