Flaminio, incendio in via Sacconi: "Le famiglie evacuate finiranno per strada"

Le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco impegnati a domare il vasto incendio sono ancora ben impresse nella memoria delle famiglie che in quella palazzina ci abitavano e dentro alla quale, da quasi un mese, non sono ancora rientrate. Era lo scorso 27 dicembre quando un vasto incendio rischiarò la notte del Flaminio (qui la notizia), costrigendo all'evacuazione le tante famiglie che vivevano nell'immobile di cinqui piano di via Sacconi. "Domenica 27 gennaio", secondo quanto denuncia in una nota Francesco De Salazar, presidente Movimento Cittadino Municipio II "le famiglie sfollate finiranno per strada".

"Le famiglie attualmente ospitate nel residence Sacconi, composte anche da minori e disabili - prosegue De Salazar - dovranno lasciare la struttura ricettiva ma non potranno rientrare nelle loro abitazioni poiché non é stata ancora rilasciata l'agibilità".

"L'intervento di bonifica e sanificazione dei luoghi incendiati, deliberato dall'amministratore del condominio, avverrà nei prossimi giorni ma richiederà almeno 3 settimane di tempo. Chiediamo - conclude - l'intervento urgente del sindaco Raggi affinché proroghi di altri 30 giorni l'assistenza alloggiativa temporanea: si conceda loro si restare nel residence in attesa di poter rientrare nelle proprie case, non si possono mettere intere famiglie in mezzo alla strada".