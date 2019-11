Villaggio Olimpico: a caccia di auto da 'ripulire' in pieno giorno

A caccia di auto da 'ripulire' in pieno giorno. Siamo al Villaggio Olimpico dove, alle 11:30 di giovedì mattina, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti congiuntamente a quelli del Commissariato Villa Glori hanno arrestato, per tentato furto aggravato in concorso un cittadino egiziano di 18 anni.

Il giovane ladro, insieme ad un complice minorenne, dopo aver forzato delle auto in sosta in via degli Olimpionici ha tentato di asportare oggetti di valore. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha di fatto interrotto la loro azione criminosa. Il minore è stato denunciato a piede libero.