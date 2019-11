Crepe vicino al giunto del ponte: perimetro chiuso al passaggio di auto e bus

Un giunto pericoloso a causa dell'asfalto sgretolato presumibilmente dal maltempo e dalla pioggia che si stanno abbattendo sulla Capitale da settimane. Questo quanto ha richiesto la chiusura a scopo precauzionale al transito di auto e bus di un perimetro di circa 2 metri per 2 del Ponte Duca d'Aosta, al Flaminio.

L'interdizione della porzione di strada da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 14:00 di domenica 24 novembre, nel momento di accesso dei tifosi allo stadio Olimpico dove si è poi disputato il match di campionato vinto dalla Roma contro il Brescia.

L'area è stata per questo circoscritta con una rete di recinzione da cantiere, del nastro biancorosso e delle luci di segnalazione notturne per i veicoli che viaggiano in direzione lungotevere Maresciallo Cadorna.

Il maltempo ha determinato delle problematiche anche sul poco distante ponte Pietro Nenni chiuso al traffico per allagamento dal lato di lungotevere Arnaldo da Brescia.