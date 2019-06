Asfalto e segnaletica: il cantiere notturno restituisce al quartiere una "strada nuova"

Asfalto liscio e senza alcun dissesto, segnaletica scintillante e ben visibile: sono stati rimessi totalmente in sesto i due chilometri di Lungotevere dell'Acqua Acetosa nel tratto tra Ponte Flaminio e via Enrico Elia.

Lungotevere dell’Acqua Acetosa strada nuova

Così quella porzione che costeggia una parte del Villaggio Olimpico e Villa Glori è entrata a far parte di Strade Nuove, il piano di manutenzione della viabilità del Comune.

Un cantiere portato avanti in notturna per evitare grandi disagi al traffico su un'arteria nevralgica e fondamentale per tutto quel quadrante della Capitale.

La Sindaca Raggi: "Restituiamo a romani strade sicure"

"Anche Lungotevere dell’Acqua Acetosa entra a far parte di #StradeNuove" - ha esultato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul proprio profilo Facebook.

"Gli interventi si sono estesi poi anche nel tratto del Lungotevere Salvo D’Acquisto da piazzale Cardinal Consalvi fino a poco prima di Ponte Flaminio, angolo con via Uruguay. Passo dopo passo - ha scritto la prima cittadina - restituiamo ai cittadini #StradeNuove più sicure e decorose".