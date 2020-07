Villaggio Olimpico pedonale, il parroco scrive a Raggi: “Così mancherà spazio per funerali e matrimoni”

Da una parte il comitato a “tutela” del Villaggio Olimpico preoccupato per gli effetti che la pedonalizzazione di viale XVII Olimpiade potrebbe avere sul quartiere, con i timori legati soprattutto a viabilità e riduzione dei parcheggi; dall’altra il Municipio II che, incalzato anche dal probabile referendum popolare, tenta di spiegare al meglio, con tanto di tavole affisse in uffici e spazi pubblici, quel che “migliorerà la vivibilità e la sicurezza” del complesso simbolo degli anni ‘60.

La pedonalizzazone del Villaggio Olimpico accende il dibattito

Il dibattito sulla pedonalizzazione del Villaggio Olimpico è acceso più che mai. In attesa dell’assemblea pubblica per discutere del progetto insieme al Municipio II e agli architetti che hanno vinto il bando lanciato per la “rigenerazione” di quell’area, si schiera anche il parroco della parrocchia di zona.

Con una lunga lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi don Maurizio Modugno, parroco di San Valentino, esprime alcune perplessità in merito all’intervento previsto in viale XVII Olimpiade.

ll parroco del Villaggio Olimpico scrive a Raggi

Nella premessa il rimprovero, rivolto al II Municipio, sul mancato confronto “da attuarsi necessariamente con la parrocchia quale maggior realtà aggregativa del Villaggio Olimpico dopo l’Auditorium Parco della Musica”.

Poi le criticità che dal punto di vista pratico l’isola pedonale in viale XVII Olimpiade porterebbe alla parrocchia: “La riduzione di viale XVII Olimpiade ad una stretta carrabile su cui tansiteranno bus e macchine - scrive don Modugno - non consentirà neppure una breve fermata davanti al sagrato della parrocchia, con grave compromissione dell’accesso (e dunque della libertà di culto) a vetture per funerali, matrimoni, pullman per pellegrini e veicoli per disabili”.

Pedonalizzazione Villaggio Olimpico “colpo a commercianti”

C’è poi lo scenario del Villaggio Olimpico, così pensato dagli architetti che lo hanno progettato, da “tutelare”: “La ricchezza del verde, l’esiguo traffico, le opere scultoree distribuite ad arte ne fanno un vero gioiello cui non è possibile attentare con progetti di filosofia del tutto aliena”. Il parroco si dice preoccupato poi per le realtà commerciali di quella parte del Villaggio Olimpico “che dalla pedonalizzazione - scrive a Raggi - riceverebbero un colpo ancor più duro di quello avuto dalla pandemia”.

Lunedì 13 luglio in piazza Jan Palach, ore 18, l’incontro pubblico: il Villaggio Olimpico, in attesa del probabile referendum, discuterà del progetto che vuole in parte cambiare volto al quartiere simbolo degli anni ’60.