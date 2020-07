Un giardino lineare nel cuore del Villaggio Olimpico: "Sarà rivoluzione pedonale come fu per piazza del Popolo"

“Viale della XVII Olimpiade diventerà un grande giardino lineare restituendo così l’antica funzione allo spazio centrale del quartiere”. Così la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, ha presentato davanti ai residenti il progetto di pedonalizzazione del Villaggio Olimpico.

La pedonalizzazone del Villaggio Olimpico

Una relazione completa e dettagliata per rispondere ai cittadini e ai comitati contrari: a preoccupare la perdita dei posti auto, i cambiamenti alla viabilità e le pavimentazioni previste.

Da progetto saranno ridotte le aree asfaltate e non drenanti mentre saranno incrementate le aree drenanti a prato e materiale stabilizzato, “ovvero - ha precisato la minisindaca - materiale naturale”. Un aumento stimato del 34%. La superficie a prato “rimarrà la stessa di quella attuale”: invece delle aiuole con cordolo viene crato un paesaggio variegato fatto di “isole verdi, aree pianeggianti in parte pavimentate con materiale naturale con piccole colline erbose”. In tutta l’area previsti 52 lampioncini, 20 nuovi fare sotto al viadotto e 6 nuovi lampioni stradali.

“L’area di intervento diventerà il luogo su cui confluiscono i principali spazi pubblici e i servizi del quartiere delineando un nuovo grande parco urbano, polo di attrazione a disposizione degli abitanti”

La piazza del mercato del Villaggio Olimpico

Il piazzale che attualmente ospita il mercato del venerdì sarà ripavimentato consentendo una maggiore funzionalità anche dei banchi. “Saranno ripiantumate circa 40 nuove alberature, quelle esistenti saranno potate e migliorate. Quando il mercato non ci sarà - sottolinea Del Bello - quella sarà una grande piazza di quartiere”. Vista la vicinanza alle ciclabili li arriveranno bike sharing e cicloofficine. “Si potranno praticare anche sport all’aperto”.

Villaggio Olimpico: la pedonalizzazione elimina 178 posti auto

Avanzano verde e pavimentazioni, spariscono i parcheggi: dei 486 esistenti, verranno eliminati i 178 che insistono nell’area del mercato. Ne saranno mantenuti 304, quattro in meno di quelli presenti lungo le carreggiate.

Per quanto riguarda la viabilità saranno eliminati gran parte degli incroci e modificati alcuni sensi di marcia: viale XVII Olimpiade sarà percorribile in entrambi i sensi per tutta la sua estensione tranne nel tratto tra via Svizzera e via Norvegia e tra via Portogallo e tra via Austria. Confermate linee e fermate del trasporto pubblico.

Isola pedonale al Villaggio Olimpico: i dubbi dei residenti

“Questo progetto elimina posti auto utili ai residenti e ci costringe a dover allungare tutti i percorsi per uscire dal Villaggio, ma anche semplicemente per arrivare al supermercato. Il nostro quartiere ha già tanti spazi pedonali e verdi: basterebbe solo manutenerli” - ribattono alcuni dei residenti. “L’ampliamento del verde - la critica maggiore - non può passare dalla ghiaia drenante che non è assolutamente equivalente al prato. Se sono pavimentati - si legge anche su uno striscione - non sono prati”.

“Un progetto calato dall’alto al quale i residenti del Villaggio Olimpico hanno chiaramente detto di no rinfacciando pure alla giunta Del Bello gli anni di abbandono che ad oggi fanno versare il quartiere in pessime condizioni. Oltre a spot di finta partecipazione è chiaro che l’unica strada da percorrere è quella del referendum” - il commento di Holljwer Paolo, consigliere di Fratelli d’Italia in II Municipio.

"Villaggio Olimpico pedonale come piazza del Popolo"

A difendere il progetto l’assessore ai Lavori Pubblici di via Dire Daua, Gian Paolo Giovannelli: “Credo che il progetto dimostri l’attenzione che il Municipio II ha nei confronti del Villaggio Olimpico che ha necessità di essere riqualificato perché torni ad essere un bellissimo quartiere. Il nostro obiettivo - ha detto l’assessore - è quello di portare il decoro al posto del degrado: vogliamo realizzare uno spazio attrezzato in un’area che oggi non è altro che una distesa di cemento inutilizzata. Vorremmo che diventasse invece pienamente fruibile dai cittadini. Faremo come fatto con piazza del Popolo, pedonalizzata e riqualificata (era il 1998 ndr.): oggi, nemmeno chi allora protestava - ha sottolineato - si azzarderebbe a dire ‘torniamo indietro’.”“