Villaggio Olimpico, referendum per bloccare l'isola pedonale: "No a cemento al posto del verde"

La pedonalizzazione del Villaggio Olimpico non s'ha da fare. Sul progetto voluto dal Municipio II per rigenerare gli spazi pubblici del quartiere simbolo degli anni '60 si accende la battaglia referendaria.

Un referendum sulla pedonalizzazione del Villaggio Olimpico

Il comitato dei cittadini che si batte contro l'isola pedonale in viale della XVII Olimpiade ha presentato le 60 firme necessarie per chiedere il referendum e così tentare di bloccare la pedonalizzazione del Villaggio Olimpico. Una volta ricevuta l'ammissibilità da parte del Municipio II in novanta giorni si dovranno raccogliere circa 1800 firme, pari all'1% dei residenti del quartiere al 31 dicembre 2019, per indirlo.

Villaggio Olimpico pedonale: residenti verso il referendum

"L’attuale progetto qualora non venisse modificato comporterebbe lo stravolgimento della viabilità dell’intero quartiere per privati e trasporto pubblico, con conseguente divisione del Villaggio Olimpico in quattro blocchi non comunicanti" - denuncia il Comitato Tutela Villaggio Olimpico. A preoccupare anche la "pesantissima riduzione" dei parcheggi complessivi del quartiere, circa 200, e la riduzione del verde a favore di ghiaia e cemento nelle aree di Viale XVII Olimpiade verso il Flaminio: "Con l’attuale progetto - dicono i cittadini contrari - saranno collocati 4.000 blocchi di cemento, per un totale di più di 200 tonnellate di materiale inerte che sostituirà il prato calpestabile".

Un futuro che non piace. Non la vede così il II Municipio: "La riqualificazione, volta a migliorare la vivibilità e la sicurezza dei cittadini, ha l'obiettivo di ridurre le aree asfaltate, scarsamente utilizzate, e di incrementare le zone verdi, ora parzialmente inaccessibili" - aveva sottolineato la presidente Francesca Del Bello.

Dal Villaggio Olimpico l'appello a Raggi

Ma sull'isola pedonale del Villaggio Olimpico la discussione è più che aperta. Il Comitato Spontaneo ha anche avviato una campagna mail di richiesta alla sindaca Virginia Raggi di una commissione comunale "che verifichi il progetto, le motivazioni di una così grande avversità da parte dei residenti e della mancata trasparenza da parte del Municipio".

Le osservazioni dei cittadini sul progetto dell'isola pedonale

Intanto i cittadini avranno fino al 22 luglio per inoltrare osservazioni e proposte. I suggerimenti pervenuti, raccolti in un documento, insieme alle relative modifiche al progetto, così promette Del Bello, "saranno esposti nel corso di un'assemblea pubblica".