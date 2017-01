Lavori su viale Tiziano: sospese le corse serali del tram 2. Al suo posto gli autobus

Da lunedì 9 a giovedì 12 gennaio le corse del tram 2 saranno sospese. Al suo posto, dalle ore 20,30 fino al termine del servizio, il suo posto sarà preso della linea 2bus. Il cambiamento è conseguente ai lavori sulla sede tramviaria di viale Tiziano, all’altezza di via Chiaradia.

Ecco l'itinerario della linea 2Bus in direzione Flaminio: partenza da piazza Mancini e poi viale Pinturicchio, via Antonazzo Romano, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon de Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle arti, Ponte Risorgimento, piazza Monte Grappa, lungotevere delle Armi, Ponte Matteotti, via Domenico Alberto Azuni, via Emanuele Gianturco, via Gian Battista Vico, piazzale Flaminio, viale George Washington, piazzale del Fiocco, via Fiorello La Guardia, piazzale del Fiocco, viale George Washington, piazzale Flaminio; in direzione Mancini, da piazzale Flaminio la linea percorre via Gian Battista Vico, via Emanuele Gianturco, piazza della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon de Revel, via Martino Longhi e ritorno a piazza Mancini.