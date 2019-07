Brucia discarica lungo l'Aniene, nube acre sul Trieste Salario: notte insonne per i residenti

Dal Nuovo Salario a Corso Trieste, da piazza Vescovio a Vimercati: notte infernale per i residenti del quadrante investito dalla nube "tossica" e acre che si è sprigionata in seguito al maxi incendio sulle sponde dell'Aniene.

Maxi incendio Salaria: a fuoco discarica abusiva

Un rogo scoppiato poco prima delle 20 in un'area alle spalle della concessionaria di automobili "Rosati", sulla via Salaria: tra Villa Ada e Prati Fiscali, a poca distanza dalla Tangenziale Est.

In fiamme una delle numerose discariche abusive che sorgono lungo il fiume con rifiuti e residui di plastica ad emettere esalazioni acri e nauseabonde e le bombole del gas presenti a rallentare le operazioni dei Vigili del Fuoco tempestivamente intervenuti per domare l'incendio.

Incendio sulla Salaria: nube "tossica" su Roma Nord

Alta, densa e nera la colonna di fumo che per ore si è innalzata in quello spicchio di cielo su Roma. Per gli abitanti di quel quadrante una notte insonne tra esalazioni insopportabili, tanto forti da far bruciare occhi e gola con qualcuno a lamentare anche nausea ed emicrania.

E' stato così da Conca d'Oro a Nomentana, da piazza Crati e Nemorense fino a viale della Moschea e Parioli. Unica soluzione per tutti, nonostante l'afa: finestre serrate. "Qui non si respira" - scrive Daniela da via Suvereto al Nuovo Salario. "Odore di gomma bruciata" - rilancia Stefano da Monte Cervialto. "Diossina a go go" - denuncia Roberta.

Maxi incendio sulla Salaria: "No esposizione a fumi"

"Anche se non ci sono segnalazioni da parte della ASL e della protezione civile, per chi abita a ridosso dell'area è comunque consigliabile evitare esposizioni continuate ai fumi e ai cattivi odori" - ha raccomandato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, intorno alla mezzanotte e mezza.

Una situazione tornata pressochè alla normalità verso le 3. Questa mattina l'odore acre si avvertiva ancora nei dintorni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nessun allarme.

Restano però una notte passata tra nasi turati, finestre serrate e timori per quelle emissioni insalubri. Tante anche le recriminazioni per le numerose e note situazioni di degrado e pericolosità lungo gli argini dell'Aniene costellati di insediamenti abusivi e pericolose discariche.

Il Municipio II: "Su discariche abusive nessun intervento"

"Nonostante le continue denunce sulla gravissima situazione delle discariche lungo il fiume Aniene da parte del NAE e del Municipio non si è mai intervenuti" - ha tuonato nel cuore della notte l'assessore all'ambiente del Secondo, Rino Fabiano.

"Gli unici interventi li ha cominciati il Dipartimento SIMU sotto nostra indicazione sulle alberature e alle siepi pericolose lungo la Tangenziale. La sicurezza - ha detto l'assessore attestando la solidarietà agli abitanti sottoposti alle esalazioni - è un tema serio, l' ambiente è un tema serio sui quali non servono chiacchiere ma azioni".