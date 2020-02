Al Mercato Italia arriva lo sportello anagrafico: era atteso tra i banchi da cinque anni

Il Mercato Italia come quello del Tufello e di Primavalle: anche tra i banchi della struttura di via Catania arriva lo sportello anagrafico del Municipio. Il nuovo servizio, nel cuore del quartiere Italia, sarà inaugurato la prossima settimana: taglio del nastro previsto per martedì 25 febbraio alle ore 17.

Al Mercato Italia arriva lo sportello anagrafico

Una novità che il territorio attende da cinque anni: la prima mozione in merito nel 2015 con l’esigenza di dotare il Mercato Italia di una sede anagrafica satellite ribadita dal Consiglio di via Dire Daua anche l’anno seguente. Dopo un lustro finalmente l’apertura. Un modo per rilanciare il mercato rionale ed avvicinare i servizi all'utenza.

“Con la presidente del Municipio Francesca Del Bello e l’A.G.S. del Mercato Italia nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato molto per rendere possibile questo intervento. I cittadini residenti potranno usufruire di una sede dell’Ufficio Anagrafico facile e comoda da raggiungere” – ha commentato l’assessore al Commercio del II Municipio, Valerio Casini.

Sportello anagrafico Mercato Italia: orari e servizi

Lo sportello anagrafico del Municipio II all’interno del Mercato Italia sarà operativo lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 8:30 alle 13; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 17.

I servizi offerti: Rilascio Tessera elettorale; Carte d’identità Elettronica; Copie conformi; Dichiarazioni sostitutive di atto notori e autentiche; Estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza. I certificati: Cittadinanza (anche per gli iscritti all’A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero); Iscrizione liste elettorali; Contestuale (residenza, cittadinanza, nascita, diritti politici); Godimento dei diritti politici; Iscrizione liste elettorali; Matrimonio; Morte (solo per i decessi avvenuti a Roma dal 24/10/1981); Nascita (per i nati e per i residenti a Roma e per gli atti trascritti a Roma); Residenza (anche per gli iscritti all’a.I.R.E.) e Stato di famiglia (anche per gli iscritti all’a.I.R.E.).