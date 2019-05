Parioli e Flaminio, lavori sulla rete idrica: per nove ore niente acqua

Acea Ato 2 comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del II Municipio di Roma.

Di conseguenza, dalle ore 21:00 di giovedì 30 maggio 2019 alle ore 06:00 di venerdì 31 maggio 2019, si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti strade:

Viale della Moschea

Via dell’Agonistica

Via dei Campi Sportivi

Largo Sergio Leone

Piazza Parco della Rimembranza

Viale Maresciallo Pilsudski

Viale Pietro Coubertin (da Via Giulio Gaudini a Via Gran Bretagna)

Via Argentina

Piazzale Ankara

Piazzale Manila

Viale Tiziano (da piazzale Manila a via delle Belle Arti)

Via Flaminia (da piazzale Manila a via delle Belle Arti)

Via Pietro da Cortona

Via Cimabue

Via Luigi Canina

Via Enrico Chiaradia

Lungotevere Flaminio (dal civico 33 al civico 40)

Via Fratelli Archibugi

Giardino delle Crocerossine

Piazzale delle Belle Arti

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 21:00 di giovedì 30 maggio 2019 alle ore 06:00 di venerdì 31 maggio 2019, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti:

Piazzale Manila

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.