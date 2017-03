Parioli, inaugurato l'asilo nido 'La casa degli gnomi': "Uno spazio pubblico importante"

E' stata inaugurata ieri “La Casa degli Gnomi”, la Sezione Ponte dell’Istituto San Pio X in via Boccioni 10. Per quest'anno ospiterà 18 bambini, da 24 a 36 mesi. Per le prossime iscrizioni i posti a disposizione saranno 35. Lo spazio è dotato di ogni confort, compreso un’area esterna con materiali di ultima generazione e arredi bio e anallergici.

A taglio del nastro la presidente del II Municipio Francesca del Bello e l’Assessore alla scuola Emanuele Gisci: "Un traguardo importante per la nostra comunità l'apertura di uno spazio pubblico a disposizione dei bambini più piccoli, in un quadrante del nostro territorio dove non c'era questo servizio", hanno dichiarato, aggiungendo "un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso questo risultano. Ora la nostra battaglia sarà quella di richiedere un maggior numero di educatori per ampliare l'offerta. Intanto abbiamo osservato i bambini giocare nel nuovo spazio ed è stato davvero emozionante".