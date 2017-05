Parioli, il bus 52 torna a collegare il quartiere al Centro: "Accolte richieste dei cittadini"

Da lunedì 8 maggio cambia percorso la linea 52, che torna a collegare direttamente i Parioli al Centro. In direzione largo Chigi nuove fermate saranno in via Mercadante, via Pinciana, via Veneto, metro A Barberini, via del Tritone, piazza San Claudio. In direzione via Archimede, nuove fermate in via del Tritone, metro A Barberini, via Veneto, via Boncompagni, via Piemonte, via Puccini, via Pinciana, via Paisiello. Invariato il percorso tra viale Buozzi e via Archimede. Invariati anche orari e percorsi delle corse deviate della tra via Archimede e Acqua Acetosa. La linea 52 è attiva tutti i giorni, feriali e festivi, tra le 5.50 e le 24.

"Abbiamo accolto le richieste dei cittadini, che chiedevano di ripristinare l'itinerario adottato fino a circa 3 anni fa" commenta soddisfatta l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo. "I Parioli rappresentano una zona popolosa che necessitava di un migliore collegamento con il Centro storico. Ancora una volta, abbiamo tutelato in pieno le esigenze dei cittadini. La mobilità si conferma così come uno degli elementi cruciali del nostro impegno per la città" conclude.