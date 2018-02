Parioli, Raggi inaugura tre nuovi campi sportivi al liceo Salvini

Tre nuovi campi sportivi per il liceo scientifico Tommaso Salvini ai Parioli. Li ha inaugurati questa mattina Virginia Raggi, nella veste di sindaca della Città Metropolitana. I tre campetti, infatti, erano abbandonati da anni e il loro recupero in collaborazione con l'ente guidato dalla prima cittadina romana. Si tratta di un campo da calcetto, uno da basket e uno per la pallavolo, oltre a tre nuove corsie da corsa. Infrastrutture importanti per una scuola che è conosciuta proprio per l'alto numero di studenti iscritti a società sportive professionistiche.

"Quanto abbiamo fatto qui" ha spiegato Raggi "non è solo il recupero di aree fatiscenti sostituite ora da campi sportivi ma soprattutto un progetto innovativo che crea un polo per lo sport, aperto tra l'altro anche per chi fa sport nel pomeriggio e alla cittadinanza. Inoltre questi sono spazi che si apriranno, grazie alla collaborazione con il comitato Paralimpico, anche agli studenti con la sindrome di down".

"Questi campi sono destinati all'attivita' sportiva normale dell'istituto" ha spiegato il preside Roberto Gueli "ma sono onorato di dirigere una scuola che ha 40 studenti su 1.300 complessivi in Italia iscritti ad associazioni sportive professionistiche, che ovviamente si allenano nei loro circoli. Questi ragazzi sono portatori di valori sani. Ed e' ragionevole sperare che questa platea di 1.300 studenti diventi sempre più ampia".