Dopo sessant'anni chiude Il Caminetto: il ristorante di vip e rampolli ai Parioli

Roma perde pezzi: dopo sessant'anni chiude Il Caminetto, lo storico ristorante di viale Parioli.

Chiude Il Caminetto dei Parioli

Un vero e proprio "salotto" della Roma bene: fuori al civico 89 auto eleganti e di grossa cilindrata, spesso lasciate in doppia fila con il posteggiatore chiavi in mano alle prese con manovre e incastri da tetris; dentro un menù per quanto classico invidiabile; tavoli di vip, politici e rampolli.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato fallito Il Caminetto lo scorso 17 giugno. I Parioli perdono un simbolo, un locale storico.

Si spegne Il Caminetto: i Parioli perdono un simbolo

Era infatti il 1959 quando Italo Santucci, insieme alla moglie Anna Maria Ciampini, avviarono l'attività: 50 posti che l'anno successivo diventarono 200 con l'allargamento delle storiche mura. I tavoli in veranda i più ambiti.

Negli anni la gestione che passa in mano ai figli: Il Caminetto, quasi per tutti 'il camino', che resta l'immancabile tappa dei pranzi d'affari e di piacere dei più grandi, quella del week end per i giovani della movida di Piazza Euclide e dintorni.

Dopo sessant'anni intere generazioni salutano Il Caminetto, spento forse per sempre.