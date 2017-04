Parioli, intensificati i controlli contro gli schiamazzi notturni: nel mirino le minicar

Da giovedì 27 aprile la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato l’attività di controllo in via Filippo Civinini ed in Piazza Euclide. Un giro di vite ai Parioli, per garantire una migliore vivibilità. Sanzioni per sosta selvaggia e controllo delle numerose minicar che circolano, soprattutto in oraio serale.

LA QUIETE PUBBLICA - Solo nella notte tra venerdì 28 e sabato 29, gli agenti provenienti dal Comando Generale, dal GPIT, dai gruppi Tintoretto e Parioli hanno controllato ben 49 auto, quasi tutte minicar. Una stretta sui controlli per limitare l’invadente presenza che talvolta genera schiamazzi notturni e disturba la quiete pubblica.

I NUMERI DELL'OPERAZIONE - “In complessivo, dall'inizio delle attività sono stati controllati 173 veicoli, e 52 sono stati i verbali, in prevalenza destinati a minicar senza revisione o con modifiche non omologate, oppure per guida di minore di anni 16 con passeggero (illegale), o mancato allaccio delle cinture di sicurezza o uso del cellulare alla guida. In diversi casi – si legge in una nota diffusa dal Comando Generale della Polizia Locale - è stato necessario chiamare sul posto i genitori per le notifiche. In base ai risultati, il Comando disporrà altri controlli nei prossimi periodi, che comunque sono previsti”.