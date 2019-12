Villa Grazioli resta chiusa: il Servizio Giardini non rimuove un albero caduto

Niente area giochi per i bambini dei Parioli. Il parco di villa Grazioli resta infatti chiuso al pubblico. Al suo interno si trovano due pini, uno caduto ed un altro che necessita di essere messo in sicurezza. Il mancato intervento sui due alberi, sta comportando l’interdizione dell’intero parco.

In attesa dei giardinieri

Il ritardo del Servizio Giardini è stato stigmatizzato dal Municipio II. Anche perché, come hanno fatto notare l’assessore all’Ambiente Rino Fabiano ed il capogruppo democratico Carlo Manfredi, “i lavori di rinnovamento e riqualificazione dell'area giochi di Villa Grazioli sono terminati da quasi un mese” . Li ha realizzati l’ente di prossimità, ma l’impegno economico assunto è finora stato vanificato dal tardivo intervento del Dipartimento Ambiente.

Le segnalazioni inascoltate

“Stiamo attendendo i dalla fine dei lavori un intervento del Servizio Giardini per rimuovere un pino caduto e un altro pino a rischio, che impediscono di poter riaprire l'area in piena sicurezza" hanno chiarito di due amministratori locali, che si dichiarano rammaricati nel vedere un'area giochi “rinnovata dal Municipio, con un investimento di circa 20.000 euro, ancora inutilizzabile per un intervento del Dipartimento che tarda ad arrivare, nonostante le ripetute segnalazioni”.

Il rinnovamento dell'area giochi

I lavori del Municipio II hanno permesso di sistemare la pavimentazione antitrauma ammalorata e di ricostruire i cigli di contenimento in marmo. Con l’occasione l’ente di prossimità ha investito risorse anche per acquistare un nuovo dondolo in legno ed un castelletto con scivolo. Giochi che, finchè non interverranno gli operatori del Servizio Giardini, saranno inutilizzabili dai bambini.