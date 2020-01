Parioli, tredici giorni di lavori verso piazza delle Muse: deviano le linee bus

Tempo di riqualificazione per via Tommaso Salvini ai Parioli. A partire da lunedì 13 gennaio e fino a domenica 26, dalle 7 alle 18, per consentire i lavori di manutenzione la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da via Luigi Bellotti Bon all'accesso a piazza delle Muse.

Lavori in via Tommaso Salvini: deviano 52D e 360

Saranno temporaneamente deviate le linee di bus 52D e 360.

La 360, in direzione Muse, da piazza Ungheria devierà in viale Parioli, via Castellini, piazza Digione, via di Villa San Filippo, piazza Bligny, viale Romania, viale Rossini e via Mercadante dove effettuerà capolinea provvisorio presso l'impianto di fermata numero 70233; in direzione Zama: dal capolinea provvisorio, percorrerà via Paisiello e via Bellini.

La 52D, invece, da viale Parioli devierà per via Castellini, piazza Digione e via di Villa San Filippo. La linea 52D, va ricordato, nei festivi non è attiva.