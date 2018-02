Parioli: riapre al transito il tratto centrale di viale della Moschea

E' stato riaperto al transito nella mattinata di ieri 14 febbraio il tratto centrale di viale della Moschea. Lo comunicano in una nota congiunta la Presidente del Municipio Francesca Del Bello e l’assessore ai Lavori Pubblici Gianpaolo Giovannelli. A riapire la tratta compresa fra via Anna Magnani e via dell'Agonistica, interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale iniziati i primi giorni di gennaio.

Riaperto tratto centrale di via della Moschea

"La realizzazione dell’intervento, che rientra in un più ampio programma di lavori, è stata possibile grazie all’utilizzo degli oneri concessori derivanti dal parcheggio di piazzale delle Muse. Il cronoprogramma - si legge ancora nella nota congiunta - prevede ora la realizzazione di interventi di risanamento di via Pezzana e di via Salvini e, a seguire, la riqualificazione degli altri due tratti di via della Moschea, viale Parioli-via Anna Magnani e via dell’Agonistica-Tangenziale Est".