Lavori notturni in Tangenziale: così i Parioli si trasformano in un tappeto di auto

Non solo le lunghe code nelle ore di punta mattutine e serali, la Tangenziale Est costringe gli automobilisti romani ad attese estenuanti e file lunghissime anche in notturna.

Lavori notturni sulla Tangenziale Est

Fino al 6 luglio infatti il tratto di via del Foro Italico che va da via dei Campi Sportivi a via Nomentana sarà interessato da lavori di rifacimento del manto stradale: dalle 22 alle 6 quella parte della nevralgica arteria di Roma Nord sarà dunque interdetta al transito in direzione San Giovanni.

Tutte le auto sono deviate verso Campi Sportivi da li, verso Stadio Flaminio o Parioli.

I Parioli si trasformano in un tappeto di auto

Un'uscita obbligata che sta trasformando il quartiere "bene" di Roma in un vero e proprio tappeto di auto. Vetture incolonnate su viale della Moschea, caos e traffico impazzito: quasi 40 minuti il tempo di percorrenza per fare appena 4 chilometri.

Tra la mai estirpata piaga della sosta selvaggia e del parcheggio in doppia e terza fila lo scenario non cambia su viale Parioli: tutti in coda almeno fino a piazza Ungheria. Soffrono il traffico congestionato anche le vie limitrofe, soprattutto via Panama che canalizza i veicoli provenienti dalla Tangenziale e diretti verso via Salaria.

Tangenziale "squarcia gomme"

Un calvario che durerà fino all'alba del 6 luglio. Disagi da sopportare per avere un tratto della Tangenziale Est più decente e sicuro, per lasciarsi alle spalle buche e dissesti "squarcia gomme".