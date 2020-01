Esplodono le tubature, Parioli allagati: bus deviato e palazzine a secco

Parioli allagati. A causa della rottura di una tubatura via Guidubaldo del Monte è chiusa al traffico.

Parioli allagati: via Guidubaldo del Monte chiusa

Il guasto improvviso nella tarda mattinata di oggi giovedì 2 gennaio quando l’arteria che congiunge viale Maresciallo Pilsudski e Piazza Euclide è stata completamente sommersa dall’acqua.

Un fiume in piena che sta causando rallentamenti al traffico e disagi anche per chi proviene da Corso Francia, viale Tiziano e via di San Valentino.

Guidubaldo del Monte allagata: devia linea 982

A causa della rottura della conduttura e del conseguente allagamento della strada, via Guidubaldo del Monte è chiusa ai mezzi privati e pubblici.

In direzione di viale dei Quattro Venti, i bus della linea 982 percorrono viale Pilsudski, viale Parioli e viale Bruno Buozzi.

Parioli, tubatura rotta: palazzine senza acqua

Per permettere l’intervento delle squadre di Acea Ato2 le palazzine dei dintorni sono senza acqua.

“A causa di un guasto si stanno verificando mancanze d’acqua in via dei Parioli e limitrofe. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per il disagio” – il messaggio per le utenze coinvolte.