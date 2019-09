Giochi rotti e buche, il giardino dei Parioli fa paura. Nicoletta Romanoff: "Mia figlia si è fatta male"

Il terreno polveroso e disseminato di grosse buche, intorno rovi e verde selvaggio, nel bel mezzo installazioni ludiche vecchie e fatiscenti, tanto logore da risultare pericolose per i bambini che le utilizzano.

La decadenza di Villa Balestra "gioiello" dei Parioli

E' in completa decadenza Villa Balestra, il giardino nel cuore dei Parioli con affaccio sulla cupola di San Pietro e sul parco di Monte Mario. A posizione e tranquillità invidiabili, si contrappongono condizioni indecenti. Uno stato di totale declino segnalato anche dall'attrice Nicoletta Romanoff che ha affidato ad una serie di storie Instagram la sua denuncia.

Villa Balestra, la denuncia di Nicoletta Romanoff

"Che schifo! Mia figlia è appena caduta a causa dello scivolo rotto e si è fatta male. Questo parco è scandaloso" - scrive Romanoff sul social. Nelle inqudrature scivoli bucati, giochi a molla con parti divelte e ferri in vista, rete per le arrampicate sfilaccata.

"Il parco chiaramente è aperto, i bambini possono giocare facendosi male. Tanto al Comune di Roma non mi sembra interessi molto" - si sfoga l'attrice facendosi portavoce dei malumori delle mamme dei Parioli che portano li i loro bambini.

Per Villa Balestra non bastano gli sforzi dei volontari

Non bastano le pulizie straordinarie, gli sforzi di volontari e comitati di quartiere che si sono autotassati per risollevare le sorti di Villa Balestra, un gioiello diventato una giungla ricca di insidie.

L'area ludica di via Panama

Non l'unico parco dei Parioli ad aver bisogno di cure. Saranno sempre i volontari ad occuparsi della rinascita dell'area bimbi di via Panama per la quale la raccolta delle donazioni è già attiva: l'area ludica sarà riqualificata su iniziativa delle mamme, aiutate da famiglie, dal comitato Don Minzoni e da Retake.