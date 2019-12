E' Natale a via Veneto, si accendono le luminarie: brillano gli alberi della Dolce Vita

La magia del Natale avvolge via Veneto. Si accendono le luminarie lungo la strada della Dolce Vita dove intorno alle 48 magnolie e i 68 platani presenti ai lati sono stati installati dei filari di luci.

Luci di Natale a via Veneto

Per l’allestimento curato da Areti, la società del Gruppo ACEA che si occupa della gestione e distribuzione della rete elettrica a Roma, sono stati utilizzati circa 15 chilometri di stringhe LED, per un totale di 180mila micro LED, la tecnologia innovativa che consente una forte riduzione del consumo energetico e quindi una maggiore tutela dell’ambiente.

Luminarie di via Veneto: brillano 116 alberi

“Il progetto realizzato da ACEA – ha sottolineato l’Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma – è finalizzato alla valorizzazione di una delle strade più famose di Roma usando una tecnologia, quella al LED, che coniuga innovazione, sostenibilità e risparmio energetico. In linea con le nostre strategie, da anni siamo impegnati in una campagna di riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio storico della Capitale, cominciata proprio con i progetti di illuminazione artistica dei suoi monumenti e delle sue fontane”.

Acea accende via Veneto per Natale

"Via Veneto era spenta a Natale. Grazie ad Acea - ha detto la Sindaca di Roma, Virginia Raggi - siamo riusciti a portare la luce sulla strada. Una via cambiata molto nel corso degli anni, ma quello che non deve cambiare è la sua magia. Con Acea stiamo riportando la luce qui ma anche nei quartieri e nelle piazze in periferia finora al buio. La luce è sicurezza. Stiamo lavorando tanto per riportare la vivibilità n questa città e la sinergia tra istituzioni e associazioni è quella vincente”.

L’illuminazione sarà attiva in tutto il periodo delle festività, fino al 7 gennaio 2020.