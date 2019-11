Le Mura Aureliane torneranno a splendere: al via riqualificazione tra piazza Fiume e Porta Tiburtina 

Le Mura Aureliane pronte a tornare al vecchio splendore. Dopo dieci anni, in alcuni tratti anche venti, di totale abbandono prende il via la riqualificazione della cinta monumentale.

Riqualificazione per le Mura Aureliane

“Interventi di diserbo, ovvero rimozione di piante infestanti, e conseguente messa in sicurezza laddove servisse" – aveva spiegato la sovrintendente ai Beni Culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli.

Riqualificazione e bonifica delle Mura Aureliane dal Muro Torto a Porta Maggiore, da Porta San Sebastiano a Porta Vittorio fino alla Scalea Righetto.

Le Mura Aureliane si rifanno il look da Porta Pia a Porta Tiburtina

Da questa mattina interventi partiti anche nel tratto tra Porta Pia e Piazza Fiume, nel Secondo Municipio: poi si proseguirà fino a quasi tutto dicembre fino a Villa Borghese e porta Tiburtina.

“Un intervento atteso e importante da parte della Soprintendenza tramite Zetema, che ringraziamo, al quale il Municipio ha immediatamente e con convinzione aderito, anche fornendo supporto logistico e organizzativo” – hanno detto la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, e la presidente della Commissione Urbanistica, Valentina Caracciolo.

Il Municipio II: “Patrimonio prezioso per città”

"Le Mura sono un simbolo del quadrante di Porta Pia e un patrimonio prezioso per questo territorio e per l'intera città. La nostra convinzione è che non sia ulteriormente rinviabile un grande intervento di messa in sicurezza e soprattutto di valorizzazione di questo patrimonio, restituendolo alla fruibilità di cittadini e visitatori, creando percorsi culturali e turistici anche insieme ai cittadini e alle associazioni che in questi anni se ne presi cura, rilanciando in collaborazione con gli enti preposti come il Museo del Bersagliere. Occorre ridare dunque alle Mura Aureliane il prestigio e l'importanza che meritano, e alla città – hanno concluso da via Dire Daua - un tesoro dal valore inestimabile".