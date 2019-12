Villa Borghese, piantati nuovi alberi: ripristinati gli storici filari

Sono stati piantati venti nuovi alberi a Villa Borghese. La notizia è stata annunciata dai social dall’assessora capitolina all’Ambiente Laura Fiorini.

I nuovi alberi

“Con 15 lecci lungo i viali del parco abbiamo ripristinato i filari storici di via dell’Uccelliera e del Museo Borghese. Abbiamo inoltre piantato 5 taxodium presso l’incantevole Giardino del Lago in sostituzione delle piante abbattute perché malate o giunte a fine vite” ha spiegato Fiorini.

Gli interventi messi in atto nella villa storica, fanno parte di “un primo appalto per la piantagione, per un valore complessivo di circa 160mila euro, grazie al quale viene garantito l’attecchimento e la cura della pianta per due anni, irrigazione compresa”. Una precauzione tutt’altro che secondaria.

I recenti abbattimenti

L’iniziativa è stata salutata con favore e fa da contraltare all’abbattimento di decine di alberi, imponenti pini e cedri, appena avvenuta a Villa Pamphilj. Un intervento, realizzato dopo il via libera ottenuto dalla Sovrintendenza Capitolina e dalla Soprintendenza ai Beni culturali, che è stato deciso perché le piante erano state danneggiate dai funghi.

Le precauzioni necessarie

“Ben vengano sempre le messe a dimora di nuove alberature – ha commentato Sara Sacerdote, consigliera provinciale dell’ordine degli agronomi e forestali di Roma – è però importante che vengano seguite nel tempo ed innaffiate in estate. Inoltre – ha aggiunto l’agronoma – è necessario che dopo un paio d’anni siano rimossi anche i pali tutori ed i legacci di ferro. La città è piena di alberi che ne sono soffocati, ed è un peccato”.