Via Mantova, arriva la Virgin Active: a luglio l’esodo dei 2500 abbonati dell’ex Sporting Palace

In via Mantova arriva la Virgin Active. Il colosso del fitness aprirà i battenti negli spazi che fino a due mesi fa erano della Sporting Palace, una delle palestre più rinomate di Roma perché frequentata da vip ed esponenti politici.

Sporting Palace: la rabbia dei 2500 iscritti

Una struttura sportiva finita al centro delle cronache cittadine per aver chiuso da un giorno all’altro, dando agli iscritti un preavviso minimo e nessuna alternativa agli allenamenti: 2500 gli abbonati, che nella ex Sporting Palace pagavano tariffe dai 500 agli 800 euro annui, costretti all’esodo tra momenti di tensione con lo staff nelle sale rimaste deserte e la minaccia di un esposto in Procura.

L’indomani l’azione collettiva degli iscritti, appoggiati dal’Avvocato del Cittadino, per agire sia in sede penale che civile e chiedere, oltre all’accertamento delle responsabilità, anche il rimborso delle somme versate per gli abbonamenti.

Virgin Active Roma a via Mantova

Nell’area della ex Peroni dal 3 settembre arriverà così la Virgin Active, l’ottavo club del marchio a Roma. Nessun collegamento con la ex Sporting Palace, Virgin è infatti subentrata senza acquisire la vecchia attività.

Per gli sportivi del quartiere Italia oltre 3.300 metri quadri a disposizione: tre piani totalmente dedicati al fitness e al wellness.

Tra gli elementi distintivi che lo caratterizzeranno, il design molto particolare che rende riconoscibile ogni club del brand, attrezzature tecnologiche all’avanguardia, una piscina e un Virgin Active Cafè.Virgin Active Roma Via Mantova, entrerà a pieno titolo nella categoria Premium Plus, per rispondere alle esigenze di un pubblico attento alle tendenze e ai servizi che un villaggio fitness come questo può offrire.

Virgine Active sbarca nel quartiere Italia

“Sono orgoglioso di poter annunciare la nuova apertura a Roma” – ha dichiarato chiara Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe.

“Ad oggi i sette club presenti, compreso quello situato a Lido di Ostia, hanno riscosso un grande successo di pubblico. Roma non è soltanto un polo economico importante, ed entra quindi di diritto nei piani di sviluppo di Virgin Active Italia, ma è soprattutto una città in movimento, sempre più attenta alla forma fisica e al benessere e con una grande richiesta di avere spazi dedicati allo sport, al divertimento e alla socializzazione. Dall’apertura del primo club di Roma ad oggi i romani hanno potuto conoscere e apprezzare il nostro brand e la nostra visione del fitness legata al benessere. Oggi – ha concluso - siamo felici di essere presenti in una zona così vitale della città, con un centro che promette di essere uno dei più belli d’Italia”.