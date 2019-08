Ama, chiude anche Acqua Acetosa: Roma Nord rimane senza centri di raccolta

Chiuso "per lavori" il centro di raccolta Ama di via dei Campi Sportivi. Da lunedì 19 agosto non è più possibile conferire nella struttura dell'Acqua Acetosa rifiuti ingombranti, RAEE, vernici e solventi oppure oli esausti.

Chiuso il centro di raccolta Ama dell'Acqua Acetosa

"Motivi di sicurezza" - si legge in un cartello fai da te che gli addetti della Municipalizzata hanno affisso sul cancello d'ingresso.

A quanto si apprende nel centro di raccolta Ama di via dei Campi Sportivi dovranno essere realizzati alcuni lavori per consentire in ingresso e uscita due passaggi separati per auto private e mezzi aziendali. Sui tempi di riapertura del centro nessuna certezza.

Dopo La Storta, chiude centro Ama di Campi Sportivi

Così gli utenti di Roma Nord, già orfani da oltre un anno di quello de La Storta, chiuso "per lavori" e mai più riaperto, restano senza il secondo nevralgico centro di raccolta. Tutti dirottati verso i tre più vicini: Battistini, Ateneo Salesiano e Bufalotta.

Roma nord senza centri di raccolta: utenti dirottati a 10 e 20 chilometri

Isole ecologiche che sorgono rispettivamente a 8, 6 e 13 chilometri dall'Acqua Acetosa; a 20 dal sito di via Cassia.

Agli abitanti del quadrante nord della città non resta dunque che armarsi di pazienza e partire verso il centro di raccolta loro più vicino, oltre i due chiusi: "Conviene sempre però prima telefonare all'apposito numero perchè - suggerisce uno degli addetti di Ama - i container scarrabili, specialmente ad agosto, potrebbero essere pieni".