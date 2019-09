Rifiuti, dopo quasi un mese riapre il centro raccolta Ama di Campi Sportivi

Riapre il centro raccolta Ama di Campi Sportivi. Dopo quasi un mese i residenti di Roma Nord potranno dunque tornare a conferire ingombranti e RAEE nella struttura di via dell’Acqua Acetosa.

Riapre centro raccolta Ama Campi Sportivi

Il centro raccolta Ama di Campi Sportivi era stato chiuso oltre tre settimane fa per “motivi di sicurezza” legati in particolare all’ingresso e all’uscita dei mezzi con la Municipalizzata chiamata a separare i percorsi dedicati ai propri da quelli per i privati.

Un cancello serrato che per gli utenti ha significato il dirottamento verso gli altri centri di raccolta Ama: i tre più vicini Battistini, Ateneo Salesiano e Bufalotta. Tutti a quasi 10 chilometri di distanza.

Centro Ama Campi Sportivi, il II Municipio: “Ha prevalso il buonsenso”

“AMA ha accolto la richiesta di questo Municipio e dei suoi abitanti di riattivare questo fondamentale servizio. Nonostante le legittime ragioni dovute ad una problematica degli accessi al sito che ne hanno portato la chiusura ha prevalso il buonsenso e l’ascolto delle rivendicazioni dei nostri cittadini. Ama si è impegnata ad elaborare un progetto per la regolarizzazione degli accessi consentendo comunque, nel frattempo, la riapertura dell’isola ecologica. Questo risultato – hanno commentato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello e l’assessore all’Ambiente, Rino Fabiano - l’abbiamo ottenuto grazie ad una mobilitazione istituzionale e cittadina e ci teniamo a ringraziare in modo particolare il Comitato Don Minzoni e i residenti dei quartieri Parioli e Pinciano che ci hanno supportato fortemente”.

Cosa conferire nel centro Ama dell’Acqua Acetosa

Il centro Ama di Campi Sportivi torna a disposizione dei romani già da oggi domenica 15 settembre in occasione della raccolta straordinaria degli ingombranti.

Nella struttura di via dell’Acqua Acetosa si possono conferire: apparati elettronici, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, contenitori vuoti di vernici e solventi, farmaci, frigoriferi condizionatori, frigoriferi condizionatori specificato, lampade al neon, legno, metalli, monitor e tv, neon, oli vegetali, pile. Questi gli orari nei giorni feriali: 7-12 e 14-19. La domenica 7-13.

Resta ancora chiuso invece il centro di raccolta Ama del Municipio XV: quello chiuso nel maggio del 2018 “per lavori”.