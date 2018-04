Villa Ada, il Servizio Giardini dimentica i detenuti volontari di Rebibbia

E' iniziata la rimozione dei rami caduti dopo la nevicata di marzo. A Villa Ada si è dovuto attendere la mattinata del 5 aprile per vedere dei giardinieri in azione. Nel frattempo i tanti avventori del parco hanno potuto "apprezzare" un curioso siparietto.

L'arrivo dei detenuti volontari

Nella mattinata di mercoledì 4 aprile un gruppo di detenuti, opportunamente scortati dalla Polizia penitenziaria, si era recato a Villa Ada. "Si sono presentati con pullman e blindati verso le 9 e sono andati via quaranta minuti più tardi" raccontano alcuni avventori. La loro presenza non è passata inosservata. Per il dispiegamento di mezzi e uomini della polizia, ma anche perchè da tempo i cittadini attendono la rimozione dei rami che, in tutto il parco, pendono pericolosamente dagli alberi.

Una lunga attesa

La scelta di impiegare alcuni detenuti come volontari per la manutenzione del verde, è stata recentemente sperimentata a Colle Oppio. Nel caso di Villa Ada però qualcosa non ha funzionato. "Il responsabile del Servizio Giardini si è presentato con un operatore circa quaranta minuti dopo l'arrivo delle forze dell'ordine" raccontano i Leprotti di Villa Ada , lo storico gruppo di sportivi che frequenta il parco, "nel frattempo aveva anche cominciato a piovere". Alla fine però gli agenti ed i funzionari delle polizia penitenziaria sono risaliti a bordo dei relativi mezzi ed hanno abbandonato il parco.

La mano al Servizio Giardini