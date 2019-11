Salario, a fari spenti per le vie del quartiere: in auto nascondevano arnesi da scasso

E' stata la segnalazione di un cittadino ad allertare due volanti della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento nella zona del quartiere Salario.

Due persone, a bordo di un auto guidata a fari spenti per non essere notati, si aggiravano infatti per le vie del quartiere, equipaggiati di tutto l'occorrente per forzare porte e finestre. Ricevuta la segnalazione, intorno alle 2 della notte del 13 novembre, i poliziotti si sono messi alla ricerca della vettura sospetta.

Intercettata pochi minuti dopo in via Benaco, gli agenti hanno fermato l'auto e proceduto al controllo degli occupanti i quali, trovati in possesso degli arnesi da scasso, non hanno saputo fornire una valida spiegazione nè, tantomeno, dare una valida motivazione che giustificasse la loro presenza nel quartiere.

Tenendo conto dei numerosi precedenti di polizia, gli investigatori del Commissariato Vescovio e del Commissariato Salario- Parioli, li hanno accompagnati in ufficio per gli accertamenti di rito. Al termine i due uomini di 51 e 45 anni sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.