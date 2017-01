Parco Nemorense, al via la nuova gestione del chiosco e dell'area verde

Dopo mesi di attesa, il momento è arrivato. Il dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma ha consegnato l’immobile chiosco-bar all’interno del Parco Nemorense all'associazione vincitrice del bando la cui graduatoria è stata approvata più di un anno fa. Oggi, 2 gennaio, l'avvio delle attività.

Si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di Roma: "Un impegno che prevede, oltre appunto alla gestione del chiosco-bar, anche la pulizia totale delle superfici e delle caditoie, la manutenzione delle superfici a prato, la potatura dei cespugli e l’apertura e della chiusura dei cancelli del parco".



L’Associazione, costituita dalla fusione di tre diversi gruppi, offre cibi di qualità, birre artigianali e vini biologici, ed ha a capofila una cooperativa gestita da giovani africani il cui obiettivo è l’inserimento dei migranti e delle persone con sindrome di Asperger. E che offrono lo yogurt da loro stessi prodotto.

“Mi auguro che i ragazzi che hanno preso in gestione il parco possano lavorare al meglio e non deludere le elevate aspettative per restituire finalmente ai cittadini questa splendida area verde del nostro Municipio. Un'area ora ridotta in stato di abbandono e di degrado”, ha commentato la presidente del Municipio, Francesca Del Bello.