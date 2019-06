Simulano incidente, salgono nell’auto e picchiano 30enne. Poi lo rapinano del Rolex

Picchiato e rapinato del Rolex dopo essere stato fermato per un finto incidente stradale. E’ accaduto nella prima serata di lunedì in zona Salario-Parioli. Vittima un ragazzo romano di 30 anni, poi trasportato in ospedale con il naso rotto.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 20:30 del 17 giugno mentre il 30enne viaggiava nella sua Mini Cooper in via Panama. Avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter questi, dopo aver urtato la vettura del giovane, lo hanno fatto fermare poco distante, in largo Ecuador, per controllare i danni causati dal presunto sinistro stradale.

Fermatosi il 30enne non ha avuto nemmeno il tempo di parlare che si è trovati i due malviventi all’interno della vettura. Degli interminabili secondi di violenza con la coppia che ha colpito al volto la vittima per poi rapinarlo del Rolex, del valore di circa 6mila euro. Quindi la fuga a bordo dello scooter in direzione della via Salaria.

Allertati soccorritori e polizia di Stato l’automobilista è stato quindi trasportato all’ospedale Fatebenefratelli con una frattura scomposta del setto nasale. Ascoltato dagli agenti di polizia del commissariato Salario il 30enne ha riferito che i due rapinatori erano italiani. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sul caso indaga la Polizia di Stato.