Salario, è allarme topi in via Mascagni: "Invasione nei cortili privati e nelle case. Urge intervento"

Allarme topi in via Mascagni, nella porzione del quartiere Salario compresa tra villa Ada e villa Chigi. A lanciarlo il II municipio con una lettera datata 6 agosto e inviata alla sindaca Virginia Raggi e al direttore del dipartimento Ambiente.

"Chiediamo un intervento di derattizzazione urgente" si legge nella nota firmata dall'assessore all'Ambiente del parlamentino di via Dire Daua Rino Fabiano. Il quadro è preccupante. In via Mascagni, la situazione è definita "gravissima a causa della massiccia presenza di ratti che invadono i marciapiedi entrando nei giardini privati e nelle case".

La situazione igienica precaria, come spiegato dall'assessore, è soprattutto dovuta alla presenza di mini discariche nella scarpata adiacente che costeggia la via e la separa dalla circonvallazione Salaria della Tangenziale est.