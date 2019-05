Via Alessandria: l'asfalto sprofonda e si apre maxi voragine, strada chiusa al traffico

L'asfalto ha ceduto e in via Alessandria si è aperta una maxi voragine. E' succeso nella giornata di sabato e la strada è off limits da piazza Alessandria a via Reggio Emilia, chiusa ora per dissesto del manto stradale.

Per fluidificare la viabilità, la polizia locale di Roma Capitale ha temporaneamente disposto la sospensione di un tratto della preferenziale di via Nizza, quello da via Mantova a viale Regina Margherita a scendere verso viale Regina Margherita. Del caso si è interessata anche la presidente commissione Lavori Pubblici e Urbanistica Valentina Caracciolo.