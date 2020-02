Via Salaria, cadono cornicioni da una palazzina: vigili del fuoco al lavoro

A causa della caduta in strada alcuni calcinacci da un cornicione di una palazzina, via Salaria è stata chiusa temporaneamente fra via Po e via Adda. A risolvere il problema i Vigili del Fuoco che hanno effettuato le verifiche del caso anche con l'aiuto dell'autoscala.

Sul posto anche la Polizia di Roma capitale del gruppo Parioli. Per circa un'ora linee bus 63-83-92-223-360-910 hanno deviato il loro percorso. Alle 11 la situazione è tornata alla normalità.