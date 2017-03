Buone pratiche a Villa Ada: il 1 aprile pulizia del Forte Antenne "dal basso" 

Sabato 1 aprile 2017 alle ore 10 si svolgerà sul territorio del II municipio la manifestazione "Insieme per il bene comune - Good Deeds Day". Si tratta di un evento internazionale, organizzato da Volontariato CEVS – SPES, nato per diffondere la solidarietà, la cittadinanza attiva e la pratica delle buone azioni.

"Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa - spiega in una nota la presidente Francesca del Bello - scegliendo di organizzare la pulizia dell’area del Forte Antenne abbandonata da tempo alla sporcizia e al degrado. Roma Capitale ha in progetto di effettuare interventi di recupero e riqualificazione dei Forti militari abbandonati disseminati in tutto il territorio cittadino.

Il Forte Antenne, all’interno di Villa Ada, è l’unico Forte di proprietà di Roma Capitale e per questo motivo il municipio è disponibile, sin da ora, a lavorare in sinergia con l’Amministrazione centrale per rendere l’area fruibile da parte della cittadinanza". Nell’iniziativa sono coinvolte numerose associazioni come Retake, Amuse, Amici di Porta Pia, Amici di Villa Leopardi, GAR, Lega Ambiente e Progetto Forti "che collaboreranno a una giornata di grande impegno civile".

"Sarà anche l’occasione per un momento di svago educativo che prevede visite guidate dell’area antistante il forte e una visita alla flora circostante che presenta caratteristiche molto peculiari dal punto di vista botanico".