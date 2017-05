Scuola nel II Municipio, in estate al via i lavori per la sicurezza in 6 istituti

Partiranno in estate i lavori per la riqualificazione di 6 istituti scolastici del II Municipio. 2 milioni e 500 mila euro per il Programma straordinario varato dalla Regione Lazio per il recupero e la messa in sicurezza degli edifici scolastici: dalla rimozione di elementi in eternit all’adeguamento alla normativa antincendio; dalla manutenzione degli impianti al risanamento delle facciate.

I lavori, annuncia il Municipio in una nota, avranno inizio questa estate con la pausa estiva dell’attività didattica e saranno anticipati da sei incontri partecipativi con le rispettive scuole e le famiglie. "Una bellissima notizia per le scuole del nostro territorio", dichiarano la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e l’Assessore alla Scuola Emanuele Gisci. "Gli interventi sono principalmente finalizzati alla sicurezza della popolazione scolastica, priorità imprescindibile. Seguiremo accanto alla direzione tecnica l’andamento dei lavori anche per assicurare tempi certi. Ci teniamo a ringraziare la Regione Lazio e il presidente Nicola Zingaretti per aver voluto investire sulla scuola offrendo questa importante opportunità ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio".

