Scuola, nel II Municipio al via l'operazione "accessi sicuri"

Interventi di riqualificazione di tredici accessi scolastici del II Municipio. Con ampliamento dei marciapiedi e sistemazione delle aree esterne ai plessi. L'operazione, si legge in una nota, ha l'obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e di promuovere la cultura della pedonalità ed è stata fortemente voluta dalla presidenza e dagli assessorati alla Scuola e ai Lavori Pubblici.

"Quello degli accessi ai plessi scolastici è uno dei problemi più seri delle scuole ma anche tra quelli fortemente sottovalutati. Riguarda la possibilità di bambini e studenti di potersi sentire in un luogo sicuro", dichiara la presidente del II Municipio Francesca del Bello. "Poter dare un contributo concreto alla risoluzione di questa criticità è un importante obiettivo, condiviso con il Consiglio attraverso l’approvazione di una Risoluzione, che il Municipio ha raggiunto nell'ambito della riqualificazione degli spazi pubblici e dell’attenzione che quotidianamente poniamo nei confronti dei nostri giovani concittadini”.

"Ci sono scuole che attendono risposte in tal senso da anni", rimarca l'Assessore alla scuola Emanuele Gisci secondo cui "ci sono dei casi in cui marciapiedi stretti, aree trafficate, spazi caotici rendono gli accessi ai plessi scolastici un momento problematico. Questa operazione" continua "vuole dare anche una prima risposta alla promozione della cultura della pedonalità e sarà realizzata parallelamente ad un progetto educativo che partirà nelle prossime settimane: il pedibus".

"I primi tre progetti di riqualificazione degli accessi scolastici - fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici Giampaolo Giovannelli - saranno realizzati entro l'anno e riguardano le scuole Principessa Mafalda (via Lovanio 13 - 14), Giuseppe Mazzini (via Volsinio 23 - 25), Aurelio Saffi (via dei Sardi 37).

Ecco l'elenco delle altre scuole coinvolte dall'Operazione accessi sicuri

- "Luigi Settembrini", ingresso via Malta, plesso via Novara 22, plesso via Sebenico

- "Alfieri Lante della Rovere", plesso via Tevere 22

- "Falcone e Borsellino", plesso via Giovanni da Procida

- "Via Micheli", plesso via Venezuela 33, plesso via Micheli 21, plesso Guido Alessi

- "Via Boccioni", plesso via Boccioni 12 -14 e ingresso via Ruggero Fauro