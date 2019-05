Trieste Salario 'verde' di rabbia: il II Municipio "diffida" Comune sulla cura degli alberi

Dalle grandi alberate dei Parioli, di San Lorenzo, Lanciani e Trieste alle essenze arboree delle ville storiche: "sono 30mila" le alberature del territorio per le quali il Municipio II chiede la manutenzione.

Tieste Salario, gli alberi fanno paura: "Tutti a rischio"

Il quadrante più verde della città torna a rivendicare più risorse e interventi sul verticale: su quegli alberi che nei mesi scorsi hanno rappresentato un vero e proprio pericolo per tutti. Secondo le stime di via Dire Daua oltre 500 gli schianti a terra in un anno.

Troppo per un territorio che nel corso del tempo non ha mai smesso di appellarsi al Comune per reclamare monitoraggi e interventi. Tutto fermo: l'appalto per il verde verticale manca da tre anni, gli uomini e i mezzi sono scarsi se si pensa che per le otto ville storiche e i 30mila alberi del Secondo ci sono solo 18 giardinieri.

Il Municipio II chiede interventi su alberate e ville storiche

Così il Trieste Salario torna a farsi sentire con il Campidoglio. "Come più volte richiesto si ribadisce la necessità di manutenere e potare tutti e 30 mila gli alberi del nostro territorio. Si fa presente che le numerose segnalazioni inviate, sia da parte nostra che di molti cittadini, ed i rilievi da noi effettuati, risultano ad oggi disattesi" - scrive al Comune l'assessore all'Ambiente del Municipio II, Rino Fabiano.

Su cura del verde il II Municipio "diffida" Comune

Oltre 30 le vie indicate come bisognose di interventi "urgentissimi", tra queste: via Lanciani, Corso Trieste, viale del Policlinico, via Guido Reni e viale Tiziano al Flaminio, via Nomentana, via dello Scalo di San Lorenzo, via Nemorense.

"Non ci sono più giustificazioni, depistaggi o scarichi delle responsabilità. La vera sicurezza è curare le persone e le cose appartenenti ai nostri territori. Per l'ennesima volta ribadiamo l'urgenza delle potature. Per l'ennesima volta, sempre a fianco dei cittadini, diffidiamo il Comune di Roma sulle gravi omissioni nell'intervenire sulla cura degli alberi" - la denuncia della minisidaca del Secondo, Francesca Del Bello e del suo assessore al Verde.