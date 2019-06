Si animano i tavolini di Caffè Nemorense: ecco 'Be Pop!' incontri su diritti, migrazioni e città

Si anima l'estate del Trieste Salario. Si apre domani, martedì 18 giugno, la seconda edizione della rassegna BE POP! Senza perdere l'amore: gli incontri all'ora dell'aperitivo al Caffè Nemorense, immersi nel verde del Parco Virgiliano.

Be Pop! Incontri al Caffè Nemorense

Nove gli appuntamenti in programma fino al 4 luglio, tutti a ingresso libero, per parlare di diritti umani e civili, migrazioni, violenza sulle donne, caporalato, città, ma anche di comunicazione e racconto del presente.

Temi di grande attualità e rilevanza sociale che saranno affrontati in una chiave leggera, ma senza banalizzarli, attraverso la letteratura, la fotografia, il giornalismo, il cibo, la musica, il cinema e il teatro, facendo leva sulle passioni che essi suscitano - e quindi "senza perdere l'amore" - per superare pregiudizi e luoghi comuni.

"Leggerezza" è infatti la parola chiave di un format coinvolgente, ideato e già sperimentato con successo lo scorso anno per aprire un confronto diretto e informale tra esperti, artisti, intellettuali, protagonisti di esperienze significative, e il pubblico che si ritroverà ai tavolini del Caffè Nemorense.

Una interazione tra realtà e linguaggi differenti pensata per attrarre ogni volta un pubblico diverso.

Al Parco Nemorense +Gusto: cibo, integrazione e innovazione

Dopo l'inaugurazione il primo incontro: alle ore 19.30 +Gusto #WithRefugees. Un evento dedicato a cibo, integrazione e innovazione, al quale parteciperanno, tra gli altri, di Konate Bouyagui, giovane chef maliano ospite della trasmissione "Masterchef"; Hamed Ahmadi, rifugiato afghano oggi affermato imprenditore della ristorazione; l'attrice Marisa Laurito, Nerina Di Nunzio, esperta di marketing digitale e comunicazione; Rosamaria Zanatta, la cuoca Rosa del programma Rai "Kilimangiaro", e Livia Montagnoli, giornalista di Gambero Rosso. Durante l'incontro sarà possibile gustare le specialità di diversi paesi del mondo agli stand gastronomici del food festival a cura dell'UNCHR.

Refugee Week al Parco Nemorense

La ricorrenza della Giornata mondiale del rifugiato farà da cornice al programma della prima settimana: la Refugee Week.

Mercoledì 19 giugno il rapper romano Amir Issaa sarà tra i protagonisti con Luigi Manconi, Pietro Del Soldà (Rai Radio 3) e Tareke Brhane (Comitato 3 ottobre) di un confronto su come raccontare, soprattutto a ragazze e ragazzi, le storie dei rifugiati e i diritti più in generale.

Il 20 giugno i giornalisti Annalisa Camilli di Internazionale, Francesca Mannocchi de L'Espresso e Diego Bianchi di Propaganda Live parleranno con il pubblico di cosa accade lungo la rotta del Mediterraneo, in Libia e in Italia, e l'attore Valerio Mastandrea leggerà alcuni brani tratti dal libro "La frontiera" di Alessandro Leogrande, a cui la serata è dedicata.

La città al centro degli incontri di Be Pop!

Al centro del programma di BE POP! anche la città di Roma, con le buone pratiche per l'integrazione portate avanti sul territorio dalle realtà del volontariato (se ne parlerà il 25 giugno nell'incontro dal titolo "Orgoglio buonista"), i conflitti e le trasformazioni nei quartieri della nostra Capitale e le idee per la ricostruzione: un tema di cui si discuterà il 26 giugno insieme allo scrittore Christian Raimo, al "cantastorie" Ascanio Celestini e al giornalista Giuliano Santoro (il Manifesto), con il contributo tra musica e poesia di Alessandro Pieravanti (Muro del canto) con Giancane.