La nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti apre i battenti: nove piani green per oltre 500 dipendenti

La nuova sede romana di Cassa Depositi e Prestiti ha aperto i battenti. Nella palazzina di via Alessandria 220 sono arivati i primi dipendenti del gruppo: circa 50 persone che, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, hanno occupato i primi tre piani dell’edifico posto nel cuore del quartiere Trieste.

La nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti a Roma

Uno stabile totalmente rinnovato. I lavori di riqualificazione degli uffici destinati ai dipendenti di CDP Spa, CDP Investimenti SGR, CDP Immobiliare e CDP Reti sono durati circa un anno e hanno portato la ridefinizione degli spazi di lavoro, l’adeguamento alle normative antincendio, il restyling dell’involucro edilizio e delle facciate esterne e la definizione di nuovi impianti elettrici e meccanici.

La sede con certificazione Leed Gold

La nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti di via Alessandria ha ottenuto il livello di certificazione Leed Gold grazie all’implementazione di pratiche volte al raggiungimento di elevati standard di efficienza idrica ed energetica, all’accurata scelta dei materiali e delle finiture, all’analisi acustica approfondita e all’attenzione per la qualità dell’aria interna. Per minimizzare ulteriormente i consumi, l’edificio sfrutta l’energia solare accumulata dai pannelli fotovoltaici inseriti in copertura e per l’illuminazione sono stati scelti impianti led con sensori di presenza.

La ristrutturazione della palazzina di via Alessandria

Preservati i volumi è stato realizzato un cappotto esterno, con sostituzione di serramenti e parapetti: nella finitura delle facciate sono stati conservati i prospetti caratterizzati da balconi e terrazzi. Un intervento di riqualificazione, quello degli uffici di Cassa Depositi e Prestiti di via Alessandria, di tipo conservativo per quanto riguarda la facciata e innovativo rispetto all’efficientamento energetico e per la distribuzione degli spazi.

Open space e scrivanie che si prenotano da remoto

Gli interni hanno subito un restyling completo. Lo spazio interno, flessibile e facilmente modulabile da open space a uffici chiusi, può ospitare, a regime, 550 persone su una superficie totale di 10.000 metri quadrati. "Ogni dipendente dispone, quindi, di 15 mq contro la media nazionale di 10 mq per l’uso direzionale". La scrivania, non assegnata, si prenota da remoto per poter usufruire delle diverse aree in base all’attività da svolgere. "Inoltre, la prenotazione da remoto consente di rispettare in modo automatico le misure di distanziamento sociale previste in questo periodo".