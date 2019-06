Ludwig il curioso, così l'idolo dei teen si è preso il palco che è stato di Venditti

Al secolo Ludovico Franchitti, per tutti Ludwig: è lui il nuovo idolo musicale dei teenager e dei ventenni. Sonorità allegre e festose, testi leggeri ma non banali. Un vero e proprio re della contemporanea pop dance: ben lontano dai motivi e dai suoni dell'indie e della trap che dominano l'attuale scena musicale.

Chi è Ludwig, il dj che fa ballare i teen

Un'energia esplosiva, quasi controcorrente, che ha portato Ludwig a scalare le classifiche online nel giro di pochissimo tempo. Oltre un milione di visualizzazioni in appena due mesi per "Domani ci passa", lo stesso per "Un po' de qua": il suo vero grande successo, quello che lo ha consacrato al pubblico. Inaspettato il sold out all'Atlantico ottenuto con due settimane d'anticipo rispetto alla data: una marea di giovani scatenati sulle note di Ludwig che, tra una storia Instagram e l'altra, non smette di stupire.

Messaggi chiari, netti, semplici: il tormentone è servito. Così dopo "Un po' de que" ecco quel "mmmm curioso" che si rincorre nei video social. Condiviso ed emulato. Tanto da indurre Ludwig - cantante, producer e dj romano - a farne una canzone.

Ludwig il "curioso": come nasce un tormentone

"Curioso è un tormentone nato per caso, proprio come 'un po' de que'. Io vivo alla giornata, sono molto spontaneo e traggo tutto da quel che mi succede intorno. 'Mmmm curioso' nasce semplicemente dal dialogo con un ragazzo durante una delle mie serate, ad una sua richiesta appunto 'curiosa' ho risposto con quel gesto che oggi tutti conoscete. Non c'è alcuno studio particolare dietro, solo tanta spontaneità" - ha raccontato Ludwig a RomaToday.

Una carriera, quella di Ludwig, iniziata a 14-15 anni davanti alla sua prima consolle. Poi, appena maggiorenne, le serate all'Art Cafè e al Piper, tra i maggiori locali notturni della Capitale. Tra gli artisti ai quali si ispira gli Swedish House Mafia e The Chainsmokers: "Sono partito da li, ora mi ispiro a me stesso. Cerco di essere il più possibile Ludwig".

Basi di musica elettronica, cantato in italiano: "Porto con me il mood dell'estate, del divertimento, della vacanza e della felicità".

Ludwig in tour: litorale romano, Ibiza e Mykonos

E a ben vedere le prossime tappe del suo tour lo rispecchiano in pieno: i litorali di mezza Italia a partire da quello romano, poi le mete di Ibiza, Mykonos e Formentera. "Sarà una grande emozione perchè sono i luoghi che ho sempre visitato per anni come turista, insieme agli amici: adesso ci tornerò da protagonista con qualcuno, mi auguro tanti, che verranno a seguire le mie serate. Un'inversione di ruoli davvero inaspettata".

Ludwig al Giulio Cesare, sul palco che è stato di Venditti

Una grande emozione per Ludwig, classe '92, nato e cresciuto a quartier Trieste, ex studente del Giulio Cesare, anche aver suonato sul palco che l'anno scorso fu di Antonello Venditti: quello del Liceo di Corso Trieste. Pienone e folla in tripudio per la festa di fine anno con la consolle di Ludwig.

"E' stato molto emozionante suonare al Giulio Cesare che è stato la mia scuola. Che dire poi averlo fatto nella stessa location che solo l'anno prima ha ospitato Antonello Venditti: un 'idolo musicale indiscusso per tutti. Poi io sono anche romanista, quindi..(ride ndr.)".

Ma dopo sold out alle spalle e spiagge che lo attendono cosa ha in programma Ludwig? "Al momento sto producendo degli artisti, nel mentre sto lavorando anche ad un album che sarà pronto nel 2020". E per l'estate niente nuovo tormentone? "Un paio di singoli sono in cantiere - rivela il dj - ma saranno rilasciati più in la".

Sulla sabbia rovente del 2019 quindi balli e canti a squarciagola sui tormentoni, ormai evergreen, di "Domani ci passa", "Un po' de que" e "Curioso".