I pini di Corso Trieste malati e a rischio, il quartiere si ribella all’abbattimento: “Nessuno li tocchi”

“Nessuno tocchi i pini di Corso Trieste”. Corre veloce la protesta del quartiere contro il Comune che vorrebbe procedere all’abbattimento di quasi tutti gli alberi del vialone che congiunge via Nomentana a piazza Annibaliano.

I pini di Corso Trieste a rischio abbattimento

Un’alberata con doppio filare di pini storica e caratteristica. E’ così che il quartiere Trieste vuole mantenerla ed è per questo che in tanti si stanno mobilitando contro l’ipotesi di veder sparire 157 dei 169 alberi del corso.

Da una ricognizione del Dipartimento Tutela Ambiente sarebbe infatti emersa la pericolosità di quei pini: quasi tutti malati, instabili o giunti a fine vita. A testimoniarlo anche i numerosi schianti negli ultimi mesi: il più recente proprio una decina di giorni fa con una persona lievemente ferita e un’automobile in transito distrutta.

La rivolta del quartiere: “Salviamo i pini di Corso Trieste”

“Il pericolo non sia un alibi per eliminare tutti i pini di Corso Trieste” – insorge il comitato di cittadini che si è formato in difesa della storica alberata. Già diffusa per palazzine, bar e negozi la petizione per “salvare i pini di Corso Trieste”.

Li nessuno vuole una linea “superficiale e distruttiva”. “Vogliamo salvare i pini di Corso Trieste. Salvarli vuol dire che siamo favorevoli alla sostituzione delle piante non recuperabili: quelle più vecchie, le cui radici furono alterate durante i lavori di restyling delle aiuole” – spiegano dal Comitato.

La richiesta è che tutti gli alberi presenti siano seguiti con attenzione, dai più anziani ai più giovani, e che quelli salvabili vengano preservati: “Non vogliamo che vengano abbattute piante recuperabili come non esprimiamo un’opposizione netta al taglio degli alberi malati non curabili e di quelli pericolanti”.

La storica alberata di Corso Trieste

Auspicano una terza via i cittadini del quartiere Trieste: il timore è che quella strada, fulcro dell’intera zona, possa perdere la sua identità. “Quel doppio filare di pini è il volto caratteristico e bello di Corso Trieste e di tutto il quartiere, non vogliamo che venga stravolto ecco perchè – spiega a RomaToday Emanuela Migheli, tra i sette fondatori del ‘salviamo i pini di Corso Trieste’ – vogliamo che quelli abbattuti siano sostituiti sempre da pini. Non accetteremo poi lo stravolgimento di tutto lo scenario: l’idea, che è quella ch circola, di ridisegnare Corso Trieste con un unico filare di alberi, magari cipressi o atri, non ci piace affatto”.

La petizione per salvare gli alberi di Corso Trieste

Da qui la rivolta alla ricerca di una soluzione che possa far convergere tutte le esigenze. Nessuno vuole rinunciare alla storica alberata di Corso Trieste, ma nemmeno alla sicurezza: “Siamo convinti che i pini non siano pericolosi per i cittadini: lo è invece l’incuria, spesso accompagnata dalla ricerca di soluzioni semplici a problemi complessi”. Come a dire: “Paura ed emergenza non portino al disboscamento rapido e non ragionato di Corso Trieste”.